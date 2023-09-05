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عربي-دولي

طهران تحتجز دبلوماسياً أوروبياً... هذا ما أكده بوريل

Lebanon 24
05-09-2023 | 04:25
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أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل أن إيران تعتقل دبلوماسيا سويدياً .

فقد أوضح لدى وصوله إلى اجتماع حول التنمية في مدينة قادس الإسبانية، اليوم الثلاثاء أن الدبلوماسي يوهان فلوديروس والذي يعمل لدى الاتحاد، محتجز منذ 500 يوم.
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ضغط بلا هوادة
كما أكد بوريل للصحفيين أن بروكسل تضغط "بلا هوادة" من أجل إطلاق سراح الرجل البالغ من العمر 33 عامًا.

أتى ذلك، بعدما ذكرت وزارة الخارجية السويدية أمس الإثنين بفي بيان مقتضب أن مواطنا سويديا، وهو رجل في الثلاثينات، محتجز في إيران منذ نيسان 2022، مؤكدة أنها تعمل مع سفارتها في طهران بشكل مكثف على القضية، وتتواصلان بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي"، في أحدث حالة معروفة لاحتجاز مواطن أجنبي.

أما إقرار السويد فلم يأت بدوره، إلا بعدما كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس أيضا أن المحتجز يعمل لدى فريق العمل الدبلوماسي التابع للاتحاد الأوروبي، ويقبع منذ 500 يوم في السجن.

"دبلوماسية الرهائن"
كما لفتت إلى أن إلقاء القبض على هذا المسؤول الأوروبي، الذي ظل قيد الكتمان لأكثر عن عام، يأتي بمثابة جزء من نمط متنامٍ لما أصبحت تُعرف باسم "دبلوماسية الرهائن" الإيرانية.(العربية)


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