فيديو لشرطي إسرائيلي يعتدي بوحشية على فلسطينية.. شاهدوا قساوة المشهد

المقاومة الفلسطينية تعهدت بالانتقام..
فيديو مروع لاعتداء أحد عناصر شرطة الاحتلال الصهيوني على الفلسطينية فاطمة عمارنة (44عاما) من بلدة يعبد في #جنين، بعد صلاة عشاء أمس، عند باب حطة -أحد أبواب المسجد الأقصى- قبل اعتقالها. pic.twitter.com/rsrXEJoSWV
— أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) September 5, 2023
المقاومة الفلسطينية تعهدت بالانتقام..
فيديو مروع لاعتداء أحد عناصر شرطة الاحتلال الصهيوني على الفلسطينية فاطمة عمارنة (44عاما) من بلدة يعبد في #جنين، بعد صلاة عشاء أمس، عند باب حطة -أحد أبواب المسجد الأقصى- قبل اعتقالها. pic.twitter.com/rsrXEJoSWV