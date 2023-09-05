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إقتصاد
أحداث النيجر تفتح أعين الأسواق على "استثمار من ذهب"
Lebanon 24
05-09-2023
|
06:30
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صعدت أسعار اليورانيوم إلى أعلى مستوى لها في 16 شهرا، وسط إقبال المستثمرين الأفراد على التوظيف في الصناديق المرتبطة باليورانيوم في ظل أحداث النيجر.
وتأتي الزيادة وسط تهديدات بانقطاع إمدادات اليورانيوم من النيجر، التي تعد سابع أكبر دولة في العالم من حيث الإنتاج، بحسب الرابطة النووية العالمية.
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بالإضافة لتوقعات المستثمرين بزيادة الطلب على الوقود النووي على خلفية تأثير أحداث أوكرانيا على إمدادات الغاز، والمساع إلى تقليل استخدام الوقود الأحفوري، وفقا لما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
ومنذ بداية العام الجاري، ارتفعت أسهم الشركة البريطانية Yellow Cake، المتخصصة في الاستثمار في اليورانيوم، بنسبة 22%، في شهر اب الماضي وحده صعد السهم بنسبة 8%.
فيما صعد سهم شركة Geiger Counter، التي تستثمر في الشركات التي تقوم باستخراج ومعالجة اليورانيوم، بنسبة 8% في الشهر الماضي، ويحدث هذا على خلفية ارتفاع أسعار اليورانيوم. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
إقتصاد
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