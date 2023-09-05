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عربي-دولي

التقدّم بحوالي 519 ألف... ارتفاع قياسي لطلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
05-09-2023 | 05:57
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أعلنت وكالة الهجرة في الاتحاد الأوروبي أن طلبات اللجوء في دول الاتحاد والنرويج وسويسرا ارتفعت في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 28%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت الوكالة أنه جرى التقدم بحوالى 519 ألف طلب لجوء في هذه الدول التسع والعشرين بين يناير ويونيو، معتبرة أن "الطلبات قد تتجاوز المليون بحلول نهاية السنة بحسب الاتجاه الحالي".
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ويشكل السوريون والأفغان والفنزويليون والأتراك والكولومبيون طالبي اللجوء الرئيسيين مع 44% من الطلبات.
وشكلت ألمانيا البلد الذي تلقى أكبر عدد من الطلبات مع 30% من المجموع، أكثر بمرتين تقريبا من إسبانيا (17%) وفرنسا (16%).
وشددت الوكالة على أنه بسبب هذا الارتفاع يتعرض الكثير من الدول الأوروبية "لضغوط للبت في هذه الطلبات"، فيما ازداد عدد الملفات التي تنتظر بتها بنسبة 34% في 2022. وأتى الرد إيجابيا على حوالى 41% من الطلبات في المرحلة الأولى.
وطلبات اللجوء في النصف الأول هي الأعلى لهذه الفترة من السنة منذ 2015-2016.
في 2015-2016 خلال موجة اللجوء إلى أوروبا بسبب تواصل الحرب السورية خصوصا، بلغت طلبات اللجوء 1.3 مليون طلب في 2015، و1.2 مليون في 2016. وفي 2022 بلغ العدد 994945. (RT)
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