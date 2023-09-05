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ماكرون يُدافع عن قرار حظر ارتداء العباءة: مدارسنا علمانية

Lebanon 24
05-09-2023 | 06:50
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دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن الحظر الذي فرضته حكومته على ارتداء العباءات في المدارس الفرنسية، قائلا إنه ليس "وصمة" على أحد، وادعى أن "الأشخاص الذين يدفعون لارتداء العباءة" هم كذلك.

وفي حديثه لمدون الفيديو الفرنسي هوغو ترافرز، أكد ماكرون مجددا أن المدارس في فرنسا "مجانية وعلمانية وإلزامية"، من المدرسة الابتدائية حتى نهاية المدرسة الثانوية. (سي ان ان)
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