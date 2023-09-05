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عربي-دولي

"لا يمكننا تأكيد ذلك"... تعليق من الكرملين بشأن "القمة المحتملة" بين بوتين وكيم

Lebanon 24
05-09-2023 | 07:05
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أحجم الكرملين، الثلاثاء، عن تأكيد قمة محتملة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، توقع مسؤولون أميركيون انعقادها.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: "كلا، لا يمكننا تأكيد ذلك"، ردا على سؤال حول ما إذا كان كيم سيلتقي بوتين قريبا. وأضاف: "ليس لدينا ما نقوله حول هذه المسألة".
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وكان البيت الأبيض قد أعلن، الإثنين، أنّ الزعيم الكوري الشمالي يعتزم إجراء مباحثات مع بوتين في روسيا، في إطار "مفاوضات الأسلحة" الجارية بين البلدين، بهدف "إمداد موسكو بالأسلحة".
 
وسبق أن أعلنت واشنطن الأسبوع الماضي، أن موسكو "تجري سرا محادثات حثيثة مع بيونغ يانغ، للحصول منها على كميات من الذخائر والإمدادات اللازمة لحربها في أوكرانيا". 
(الحرة)

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