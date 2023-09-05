"لتقليل الزيادة السكانية"... السيسي: يجب تنظيم "الحرية المطلقة" في الإنجاب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان الحرية المطلقة فى قرار الإنجاب بالنسبة لأفراد ليس لديهم الوعي الكافي يمثل مشكلة.







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وأشار الرئيس السيسي، إلي أن بعض المواطنين ليس لديهم إرادة لتحديد النسل ولا يتمتعون بالوعي الكافي بالمشكلة. جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة.وأشار الرئيس السيسي، إلي أن بعض المواطنين ليس لديهم إرادة لتحديد النسل ولا يتمتعون بالوعي الكافي بالمشكلة.



وأكد الرئيس السيسي، أن إفريقيا لن تكون قادرة على تلبية متطلبات الزيادة السكانية.



وأوضح الرئيس أن النمو السكانى غير المنتظم هو سبب المشكلات التى يواجهها المصريون. (CNN)