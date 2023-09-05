زفاف يتحوّل إلى مأساة حقيقية... إصابة طفل بطلقة ناريّة و5 مستشفيات رفضت إستقباله

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تحوّلت فرحة الطفل المصري يامن الذي كان يتابع من نافذة جدته حفل زفاف عروسين لمأساة موجعة، عندما سقط فجأة غارقا في دمائه بعدما استقرت طلقة خرطوش في قاع عينه.على الفور، هرع الجيران بالطفل لمحاولة إسعافه في أقرب مستشفى إلا أن 5 مستشفيات رفضت استقباله.وبعد معاناة طويلة، استقبل قسم الرمد في مستشفى قصر العيني يامن.وتقول الأم: "لا أذوق طعم النوم لأن كل ساعتين بيحط نوع قطرة، ولا يجوز إغفال مواعيد الأدوية على مدار الـ24 ساعة".ولا يعرف والدا الطفل عما إذا كانت عيناه سيرى بهما مرة أخرى من عدمه، كون التشخيص الطبى حاليًا "انفجار في قرنية العينين والعصب لا يستطيع أن يقوم بوظيفته".وأوضحت والدة يامن أن الشرطة ضبطت والد وشقيق العروس، والنيابة العامة قررت حبسهما احتياطيًا. (العربية)