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البرلمان الأوكراني يصوت بالأغلبية لصالح إقالة وزير الدفاع ريزنيكوف

Lebanon 24
05-09-2023 | 08:30
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صوت البرلمان الأوكراني اليوم الثلاثاء بالأغلبية لصالح إقالة وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف.

وصوت لصالح إقالة ريزنيكوف من منصب وزير الدفاع 327 نائبا مقابل 4 أصوات معارضة. ومن المتنظر أن يصوت البرلمان على ترشيح وزير الدفاع الجديد يوم الأربعاء.
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وفي 3 ايلول، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قرار استبدال ريزنيكوف بالرئيس الحالي لصندوق أملاك الدولة، رستم أوميروف.

وفي اليوم التالي، أرسل ريزنيكوف خطاب استقالته إلى البرلمان، والذي تمت الموافقة عليه بعد ذلك من قبل اللجنة المختصة، والآن يتعين على زيلينسكي تقديم مرشح جديد للحصول على موافقة البرلمان.

وفي وقت سابق اليوم أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن قوات كييف تكبدت خسائر فادحة في الأرواح تجاوزت 66 ألف عسكري، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية منذ بدء ما يسمى بهجومها المضاد، دون أن تحقق أي اختراق على أي محور. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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