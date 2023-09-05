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عربي-دولي
"الدمار كبير"... إنفجار يهزّ دمشق وهذا عدد الجرحى (صور)
Lebanon 24
05-09-2023
|
08:34
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أصيب 9 سوريين بانفجار أسطوانة غاز في أحد المطاعم، في منطقة المزة وسط العاصمة دمشق.
وقد خلّف الإنفجار دمارا كبيرا في مكان الحادث. (روسيا اليوم)
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