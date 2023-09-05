طائرة كانت في الجوّ هبطت إضطراريّاً... ماذا حصل مع أحد ركابها خلال الرحلة؟

اضطرت طائرة تابعة لشركة "دلتا"، متجهة من أتلانتا في ولاية جورجيا الأميركية إلى برشلونة في إسبانيا للعودة إلى المطار، حيث هبطت اضطراريا بعد أن أصيب أحد الركاب بالإسهال طوال الرحلة.



وكانت طائرة "إيرباص A350" في رحلة عبر المحيط الأطلسي، عندما طلب الطيار العودة إلى المطار بسبب "البراز"، حيث قال لمراقبة الحركة الجوية المسجلة على موقع "LiveATC.com": "هناك خطر بيولوجي. كان لدينا راكب يعاني من الإسهال طوال الرحلة، لذالك يريدون منا أن نعود إلى أتلانتا". (روسيا اليوم)

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