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إقتصاد

ما هي المطالب الروسيّة للعودة إلى اتّفاق الحبوب؟

Lebanon 24
05-09-2023 | 16:00
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ذكرت "العربية"، أنّه رغم المساعي الدولية، قررت روسيا الانسحاب من اتفاق الحبوب في تموز الماضي، والذي لعبت كل من الأمم والمتحدة وتركيا دور الوسيط فيه، حتى تحقيق شروطها.

وقد أكدت موسكو أكثر من مرة على لسان مسؤوليها استعدادها للعودة إلى الاتفاق في حال الوفاء الحقيقي بالالتزامات تجاهها، والتي تتلخص بعدد من المطالب والشروط.
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وتُطالب روسيا بإعادة ربط بنك "روسيل خوز بنك" بنظام "سويفت"، إذ لا تشارك المصارف الروسية، حالياً، في نظام "سويفت" بسبب العقوبات.

وفي هذا الشأن اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مؤخراً آلية وساطة بنظام "سويفت"، كما يريد الروس، ولكنها ستكون متفرعة عن معاملات عبر "سويفت".

أما ثاني مطلب روسي فهو إزالة معوقات تأمين السفن والوصول إلى الموانئ الأجنبية، حيث تسعى الأمم المتحدة لحل المسألة والتي نشأت بسبب العقوبات الغربية.

ولكي تتمكن السفن من نقل البضائع إلى أوروبا أو المواني الأخرى، يجب تأمينها، وبسبب العقوبات، لا تقوم شركة التأمين البريطانية بتأمين السفن الروسية.

كذلك تطالب موسكو باستئناف عمليات توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار إليها، حيث تفرض العقوبات الغربية حظراً على توريدها إلى روسيا.

وتطالب روسيا أيضاً بإلغاء تجميد أصول شركات روسية مرتبطة بالقطاع الزراعي موجودة في الخارج، واستئناف تشغيل خط أنابيب تولياتي - أوديسا الذي يربط روسيا بأوكرانيا ويسمح بتسليم الأمونيا، وهو مكون كيميائي يستخدم على نطاق واسع في الزراعة. (العربية)

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