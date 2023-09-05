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إقتصاد
بعد قرار روسي - سعودي... برميل "برنت" يصعد فوق مستوى 90 دولارا
Lebanon 24
05-09-2023
|
11:00
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صعدت أسعار النفط اليوم، وبلغ "برنت" أعلى مستوى له منذ 18 تشرين الثاني 2022، وجاء ذلك بعدما أعلنت روسيا والسعودية عن قرارات لدعم أسواق النفط.
وقالت موسكو، إنها ستمدد تخفيضات صادرات النفط، البالغة 300 ألف برميل في اليوم حتى نهاية العام الجاري 2023.
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وتزامن ذلك مع قرار سعودي، حيث أشارت المملكة إلى أنها ستمدد خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا 3 أشهر إضافية. (روسيا اليوم)
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