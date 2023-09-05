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عربي-دولي

الأمم المتحدة تُوجّه تحذيراً لإسرائيل

Lebanon 24
05-09-2023 | 10:01
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دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إسرائيل إلى عدم ترحيل الإريتريين المتهمين بالمشاركة في أعمال شغب في تل أبيب، مشيرةً إلى أن ذلك إن حصل، سيكون مخالفًا للقانون الدولي.

وقال المتحدث باسم المفوضية وليام سبيندلر إنّه "من المهمّ تحديد المسؤوليات عمّا حدث السبت الماضي"، لكنّه حذّر من أن "أي قرار له تأثير على مجمل طالبي اللجوء الإريتريين أو أي حالة ترحيل، سيكون مخالفًا للقانون الدولي ويمكن أن تكون له عواقب إنسانية وخيمة، لأن الوضع في إريتريا لا يزال على حاله". (سكاي نيوز)
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