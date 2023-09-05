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عربي-دولي

على خط الجبهة... زيلينسكي يزور جنوده قرب باخموت شرقي أوكرانيا

Lebanon 24
05-09-2023 | 10:31
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توجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إلى خط الجبهة قرب باخموت في شرق أوكرانيا على ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية.

وأوضح بيان صادر عن الرئاسة: "زار فولوديمير زيلينسكي الوحدات التي تشن هجمات في منطقة باخموت".
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وأفاد البيان أن زيلينسكي "استمع إلى تقارير حول وضع العمليات" على الجبهة الشرقية.



وهذا الصيف استولت القوات الروسية على باخموت، المدينة الصناعية التي كانت تعدّ 70 ألف نسمة قبل الحرب، بعد أشهر من المعارك الشرسة.
 
وتشن القوات الأوكرانية هجوما متواصلا على أطراف البلدة التي تحولت الآن إلى أنقاض.

 
والتقى زيلينسكي بقادة القوات في تلك المنطقة وناقش "مشكلات واحتياجات الوحدات" بما في ذلك "توفير قذائف مدفعية وصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي في الخطوط الأمامية".

والإثنين، أعلن زيلينسكي أنه زار منطقة دونيتسك الواقعة في شرق البلاد، حيث تقع باخموت، ونشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي برفقة الجنود.

تأتي الزيارتان في أعقاب إقالة وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف بعدما أعلنت كييف الأسبوع الماضي بعض النجاحات التكتيكية في هجومها المضاد للقوات الروسية. (سكاي نيوز)
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