ما السبب وراء إقتحام إسرائيل لمخيّم "نور شمس"؟

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ذكر موقع "الجزيرة"، أنّه للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية العام الجاري وبطريقة وصفت بأنها "الأعنف"، اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم "نور شمس" للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، فجر اليوم الثلاثاء، وأحدثت تدميرا واسعا فيه بعدما أخفقت في تصفية أو اعتقال "مطلوبين"، على حد وصفها.ومن داخل منزله الذي اقتحمه الجيش الاسرائيلي، قال إبراهيم النمر، أحد أبرز نشطاء مخيم "نور شمس"، إن العملية كانت "مدمرة وترهيبية"، إذ عبث الجنود بالمنزل بشكل كامل وحطموا أثاثه، وأخضعوه شخصيا للتحقيق.كل ذلك عزاه النمر إلى "الفشل الإسرائيلي في اعتقال مطلوبين أو تصفيتهم أو الوصول إليهم في أكثر من عملية استهدفتهم".وأوضح أن "حجم العملية العسكرية وضخامتها المتمثلة بشكل وآلية الاقتحام يدلل على فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه، ومن ثم لجأ للضغط على أهالي المخيم لإرهابهم وتخويفهم باعتبارهم يشكلون حاضنة قوية للمقاومين".وأضاف أن "الاحتلال يريد إضعاف الحاضنة الشعبية وتأليب الرأي العام على المقاومة التي تتصدى له ببسالة، وفي كل مرة يخرج بخيبة كبيرة، حيث يفشل بالوصول للمقاومين، وتتسع دائرة التأييد الشعبي لهم".ورأى أن "المقاومة بمخيم "نور شمس" وفي غير مكان بالضفة الغربية ومخيماتها تحديدا، باتت تدرك جيدا أنه لا سبيل إلا بالتصدي للاحتلال"، متابعا: "المقاومون لا يرون نتائج حقيقية لأي حل سياسي ولحالة الهزيمة التي نعيشها منذ النكبة، وأن الخيار هو الانتفاض ضد المحتل رغم كل الاحتمالات".ومخيم "نور شمس" أحد مخيمين للاجئين بضواحي مدينة طولكرم وبهما اشتدت منذ أكثر من عام حالة المقاومة على غرار المخيمات الأخرى في الضفة كمخيمي جنين وبلاطة بنابلس، على أيدي المجموعات المسلحة المختلفة.ويراهن المقاومون بالمخيم، الذين قضى منهم 3 شهداء منذ بداية العام الحالي، على صلابة الحاضنة الشعبية داخله بشكل كبير، إذ ينحدر جُل سكانه من منطقة حيفا قبل النكبة، ويحافظون على التواصل الاجتماعي وبقوة بينهم.في هذا السياق، ذكر موقع "والا" الإسرائيلي أن المقاومين في مخيم "نور شمس" يحاولون تقليد الفصائل المسلحة بمخيم جنين، والحصول على أموال لإنشاء بنية تحتية مسلحة، تتمثل في غرفة عمليات مشتركة وكاميرات وحواجز وتجهيز عبوات ناسفة، وشن عمليات ضد جيش الاحتلال والمستوطنين.وأكد الموقع أنه خلال عملية اليوم العسكرية بالمخيم تم تفجير عبوات ناسفة جاهزة للاستخدام، وأن "طولكرم قريبة من السياج المحاذي للمستوطنات، لذلك فإن التهديد منها مرتفع". (الجزيرة)