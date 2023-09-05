ممثل سوريّ شهير نجا من الموت... ماذا أعلن بعد دويّ إنفجار اليوم قرب منزله؟

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طمأن الفنان السوري أيمن زيدان جمهوره بعد الانفجار الذي وقع في منطقة المزة وسط دمشق ظهر اليوم، وخلف أضرارا مادية بمنزله والمقهى الخاص بهه بالقرب من مكان الحادث.وكتب زيدان في منشور عبر "فيسبوك": "أصدقائي.. انفجار عبوات غاز في مطعم بيتزا ملاصق لبيتي الصغير والكافيه… أنا بخير وأضراري مادية.. الحمد لله دائما وحمى الله كل الناس". (روسيا اليوم)