أعلنت لجنة التحقيق الروسية اعتقال مشبوه حاول اغتيال الرئيس السابق للجمارك بجمهورية لوغانسك، الذي تعرض هو وابنه لإصابات نقلا على إثرها إلى المستشفى.



اعتقال مشبوه حاول اغتيال مسؤول سابق في جمهورية لوغانسككييف تقر بأعمال كتيبة "شامان" الأوكرانية التخريبية على الأراضي الروسية واغتيال ضباط روس

Advertisement ولفت بيان اللجنة إلى أنه في الـ3 من سبتمبر الجاري، قام أحد سكان لوغانسك بتسليم الرئيس السابق للجنة الجمارك في لوغانسك هاتفا محمولا زرعت فيه متفجرات انفجرت فور تفعيله. اعتقال مشبوه حاول اغتيال مسؤول سابق في جمهورية لوغانسككييف تقر بأعمال كتيبة "شامان" الأوكرانية التخريبية على الأراضي الروسية واغتيال ضباط روسولفت بيان اللجنة إلى أنه في الـ3 من سبتمبر الجاري، قام أحد سكان لوغانسك بتسليم الرئيس السابق للجنة الجمارك في لوغانسك هاتفا محمولا زرعت فيه متفجرات انفجرت فور تفعيله.



وعلى إثر الانفجار أصيب المجني عليه يوري أفاناسييفسكي وابنه.



ولفت البيان إلى أنه تم اعتقال الجاني الذي اعترف بالجريمة.



ويحاول نظام كييف عبر عملائه باستمرار بعث رسائل تهديد للمسؤولين في المناطق التي انضمت إلى روسيا، واتفيذ جرائم خطف واغتيال في مختلف الأراضي الروسية. (RT)