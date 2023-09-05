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عربي-دولي
روسيا: أوكرانيا تستخدم مسيرات أسترالية لمهاجمتنا
Lebanon 24
05-09-2023
|
11:54
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أشارت روسيا إلى أن أوكرانيا استخدمت طائرات مسيرة أسترالية لمهاجمة أهداف على الأراضي الروسية، وأن أستراليا تتورط بشكل متزايد في الصراع.
وخلال مؤتمر صحافي في موسكو، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا: "تبين أن طائرات مسيرة أسترالية تُستخدم بالفعل لضرب أهداف في روسيا".
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وكانت زاخاروفا تجيب على سؤال حول تقرير نشرته صحيفة "سيدني مورننغ هيرالد" الأسبوع الماضي، أفاد بأن أوكرانيا استخدمت طائرات مسيرة أسترالية لمهاجمة مطار في مدينة كورسك الروسية.
واتهمت زاخاروفا الحكومة الأسترالية بأنها "تساهم بحماس في الحملة المناهضة لروسيا الموجهة من واشنطن"، بينما تحاول أن تخفي "الظروف التي لا تحسد عليها عن الرأي العام، والتي تشير إلى تزايد تورط أستراليا في الصراع في أوكرانيا".
المصدر: الشرق
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