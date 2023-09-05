لماذا سحبت موسكو "الفهد الروسي" من المعارك؟

سحبت روسيا مؤخرا، دبابات" آرماتا-14" الملقبة بـ" الفهد الروسي" من خط المواجهة في أوكرانيا رغم تفوقها في الحرب وذلك بغرض إدخال التحسينات.



ووفق وكالة أنباء "تاس" الحكومية، فإن المنطقة الجنوبية بالجيش الروسي استخدمت العديد من دبابات القتال الرئيسية " T-14" (آرماتا) في عمليات الهجوم المباشر في أوكرانيا، ونقلت عن مصدر عسكري قوله، إن "الغرض من استخدام أرماتا هو اختبار ومراقبة كيفية أداء المركبات القتالية في بيئات القتال الفعلية"، مضيفًا أنه "تم سحب الدبابات من خط المواجهة".

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وقالت مجلة "ميليتاري ووتش" الأميركية إن "الدبابة أثبتت بالفعل فعاليتها في الاشتباكات القتالية في أوكرانيا، على الرغم من أنه سيتم تحسين "تي- 14" مع الأخذ بعين الاعتبار تجربة العملية العسكرية الخاصة، إلا أنها أظهرت بالفعل تفوقا على دبابات الناتو المماثلة".



وتقول مجلة "ناشيونال إنترست" الأميركية إن "أرماتا" في تصميمها خرجت بشكل ملحوظ عن التصميمات السوفييتية السابقة، ابتداءً من جسمها إلى برجها الطويل والمربع الذي يشبه تصميمات برج الدبابات الغربية. كما تتميز "T-14" بوجود سبع عجلات للطرق بدلا من العجلات الست التي كانت شائعة في الدبابات السابقة، وتحوي على مرحاض داخلي حتى لا يحتاج الطاقم إلى الخروج من قمرة القيادة.