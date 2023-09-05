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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اتصال هاتفي، "العنف المستمر" في الضفة الغربية المحتلة، مؤكداً "دعم الولايات المتحدة للتدابير الرامية إلى تعزيز الحرية والأمن، وتحسين حياة الشعب الفلسطيني".وبحث بلينكن والرئيس عباس "الدعم لحل الدولتين، ومعارضة الإجراءات التي تهدد هذا الحل".