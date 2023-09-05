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بلينكن يؤكد لعباس الدعم الأميركي لـ"تحسين حياة الفلسطينيين"

Lebanon 24
05-09-2023 | 12:49
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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اتصال هاتفي، "العنف المستمر" في الضفة الغربية المحتلة، مؤكداً "دعم الولايات المتحدة للتدابير الرامية إلى تعزيز الحرية والأمن، وتحسين حياة الشعب الفلسطيني".
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وبحث بلينكن والرئيس عباس "الدعم لحل الدولتين، ومعارضة الإجراءات التي تهدد هذا الحل".
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