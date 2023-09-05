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عربي-دولي

تناولوا طعاماً فاسدا في حفل زفاف.. نقل 98 شخصاً إلى المستشفيات أُصيبوا بالتسمم

Lebanon 24
05-09-2023 | 12:51
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أفادت وسائل إعلام مصرية بإصابة نحو 98 شخصا من أهالي قرية بمركز مغاغة شمال المنيا بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبات فاسدة خلال حفل زفاف.
 
بدايةً، تلقى اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، بلاغا من مدير مستشفى مغاغة المركزي الدكتور حسين غيتة، يفيد بوصول العشرات من المواطنين إلى دارة الاستقبال في المستشفى، مصابين بحالة أعياء ومغص وقيء.
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وأوضح المواطنون أنهم أصيبوا بالتسمم إثر تناول وجبات غذائية خلال حفل زفاف بإحدى قرى مركز مغاغة، فيما تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. (روسيا اليوم) 
 
 

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