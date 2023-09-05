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عربي-دولي

السفير السعودي لدى إيران يصل إلى طهران

Lebanon 24
05-09-2023 | 13:52
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وصل السفير السعودي لدى إيران إلى طهران، الثلاثاء، وذلك لمباشرة مهام عمله، وفقما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقال السفير عبد الله العنزي: "إن توجهيات القيادة الرشيدة تؤكد أهمية تعزيز العلاقات وتكثيف التواصل واللقاءات بين المملكة وإيران، ونقلها نحو آفاق أرحب كون المملكة وإيران جارين ويمتلكان الكثير من المقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية والمزايا التي تساهم في تعزيز أوجه التنمية والرفاهية والاستقرار والأمن في المنطقة وبما يعود بالنفع المشترك على البلدين والشعبين".
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وأكد أن رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تمثل خريطة طريق تعكس كافة أوجه التعاون التي يمكن البناء عليها لتعزيز التعاون بين البلدين، وفق منظور استراتيجي يرسخ مبادئ حسن الجوار والتفاهم والحوار البناء الهادف والاحترام ويعزز من الثقة المتبادلة بين البلدين.
 
 
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