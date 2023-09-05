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عربي-دولي

بعدما ثبتت إصابة زوجته بكورونا.. البيت الأبيض يكشف نتائج فحص بايدن

Lebanon 24
05-09-2023 | 13:56
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أعلن البيت الأبيض أن نتيجة اختبار كورونا للرئيس الأميركي جو بايدن "جاءت سلبية مرة أخرى" الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن "السيدة الأولى جيل بايدن لا تزال تعاني من أعراض خفيفة بعدما ثبتت إصابتها بالفيروس، وستبقى في ديلاوير لمدة أسبوع".
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