فضيحة داخل الفنادق الإسرائيلية.. ما اكتشف غير مقبول

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن فضيحة داخل الفنادق الإسرائيلية بمدينة إيلات الساحلية، المطلة على البحر الأحمر.

وأفاد موقع ice الإخباري الإسرائيلي المتخصص في الشؤون السياحية، بأن عمليات التفتيش لاثنين من الفنادق الرائدة في إيلات، حيث تم فحص مستوى نظافة الأسطح في الغرف وفي حمامات السباحة، أسفرت عن اكتشاف نتائج صارخة متعلقة بدرجة النظافة وانتشار الأوساخ بشكل غير معقول.

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وكشف الموقع أن فندق Royal Beach التابع لسلسلة Isrotel هو أول فندق تم اختباره هذه المرة، باعتباره فندقا تلقى في كثير من الأحيان الثناء لكونه من بين الأفضل في إيلات، وقد وجد مستوى النظافة فيه سيئا للغاية.

هذا وأوضح الموقع أن مواقع التواصل الاجتماعي، مع اقتراب عطلة ايلول، ضجت غضبا بعد تصريح خبير في علم الأحياء الدقيقة وطبيب عدوى لقناة "أخبار 12" الإسرائيلية كشف فيه عن وضع النظافة والتعقيم في الفنادق الرائدة في إيلات التي سيزورها مئات الآلاف من الإسرائيليين خلال العطلة.

وأظهر الفحص وجود الكثير من الأوساخ على الطاولات، كما أظهرت عمليات التفتيش أن أجهزة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون ملوثة أيضًا بنتيجة 5328، أي ما يقرب من 11 ضعف المسموح به.





كما أظهر اختبار ماكينة القهوة نتيجة 1529 بشكل عام، كما تم اختبار الماء أيضًا باستخدام أجهزة الفحص والنتيجة 520، بينما النتيجة المرغوبة تصل إلى 20 فقط، واتضح أن المياه في الفندق أيضا ملوثة للغاية، سواء مياه الصنبور أو في الحمامات غير النظيفة.

وأوضح الموقع أن ملاءات الأسرّة كانت بها بقع مزعجة ولا تبدو جيدة، حيث ربما قاموا بغسلها، لكن البقعة بقيت.

من جهتها، قالت الدكتورة ماكينا زادكين تامير، أخصائية العدوى، لـ "أخبار 12" إن نتيجة اختبار الكلور في المسبح والذي يجب أن يكون مؤشره في الماء 0.8 إلى 2 وفي حمام السباحة للأطفال الصغار كانت 0.49 مما يدل على عدم وجود الكلور الكافي وأن المسبح يجب منع الاستحمام فيه.