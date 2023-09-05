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عربي-دولي
الحرب الروسية- الأوكرانية تلامس دولة أخرى في الناتو!
Lebanon 24
05-09-2023
|
14:43
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أعلن رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس أن هجمات جديدة في أوكرانيا المجاورة كانت "قريبة جدا" من حدود بلاده العضو في حلف شمال الأطلسي.
وجاء تصريح رئيس رومانيا غداة سقوط مسيّرات متفجرة روسية على نهر الدانوب.
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وقال خلال مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل: "حصلت هجمات اليوم وقد أبلغني وزير الدفاع بأنها سجلت على بعد 800 متر من حدودنا. بالتالي كانت قريبة جدا"، وفق "فرانس برس".
وكانت أوكرانيا قد قالت في وقت سابق إن طائرات مسيّرة روسية انفجرت على الأراضي الرومانية خلال هجوم جوي على البنية التحتية لموانئ أوكرانية على نهر الدانوب، الليلة الماضية، لكن بوخارست نفت تعرض أراضيها للقصف.
ويعد هذا التقرير، الذي لم يؤكده مصدر مستقل، نادرا عن إصابة دولة عضو في حلف شمال الأطلسي مجاورة لأوكرانيا بأسلحة ضلت أهدافها في الحرب.
ويعتبر حلف شمال الأطلسي، بموجب التزام للدفاع الجماعي، الهجوم على حليف واحد بمنزلة هجوم على جميع الحلفاء.
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