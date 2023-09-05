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عربي-دولي

حادث أمنيّ في ألمانيا.. إطلاق نار قرب محطة قطارات

Lebanon 24
05-09-2023 | 14:45
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أفادت وكالة رويترز عن إطلاق نار قرب محطة قطارات في فوبرتال غربي ألمانيا.

وأكدت وسائل إعلام ألمانيّة أنّ الأمن يبحث عن المنفذين.
 
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ألمانيا

قطار

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