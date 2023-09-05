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بالأرقام... مأساة الشعب السوداني تتفاقم

Lebanon 24
05-09-2023 | 15:30
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أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" بيانات تشرح الوضع الإنساني المتردي في السودان من جراء الحرب المندلعة منذ منتصف نيسان الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال "أوتشا" في بيان يوضح بالأرقام تفاصيل المأساة السودانية حتى 31 آب الماضي:
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- نزح 4.8 مليون شخص داخل السودان وخارجه بسب الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
- عبر نحو مليون شخص إلى البلدان المجاورة.
- 72.3 في المئة من النازحين داخليا هم في الأصل من سكان الخرطوم.
- أُجبر ما لا يقل عن مليوني طفل على ترك منازلهم منذ اندلاع النزاع في السوادن.
- ينزح أكثر من 700 طفل في كل ساعة في المعدل.
- أبلغت منظمة الصحة العالمية عن 3046 حالة يشتبه في إصابتها بالحصبة و84 حالة وفاة مرتبطة بها في ولايات النيل الأبيض والنيل الأزرق والقضارف وكسلا والجزيرة وغرب كردفان ونهر النيل وشمال دارفور والبحر الأحمر.
- تقدر وزارة الصحة الاتحادية في السودان أن تفشي الأمراض المرتبطة بالنزاع وتدهور النظام الصحي، من بين عوامل أخرى مرتبطة بشكل غير مباشر بالحرب، أدت إلى وفاة حوالى 6200 شخص في أنحاء السودان، بحسب "اليونيسف".
- إن نحو نصف الأشخاص الذين يعانون من الانعدام الغذائي الحاد في السودان موجودون في ولايات الخرطوم ووسط دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور وجنوب كردفان، وهي الولايات الأكثر تضررا من النزاع.
- لم يتم حتى الآن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للسودان لعام 2023، إلا بنسبة 26.4 في المئة، حيث تم استلام 676.9 مليون دولار حتى 31 آب.
 
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