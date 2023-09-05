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عربي-دولي

شويغو يكشف: هذه المنطقة أصبحت أحدث نقطة ساخنة للمعارك

Lebanon 24
05-09-2023 | 16:59
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أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن منطقة زابوريجيا في جنوب شرقي أوكرانيا أصبحت أحدث نقطة ساخنة للمعارك في الحرب المستمرة منذ 18 شهرا، فيما تمضي القوات الأوكرانية قدما في هجومها المضاد.

وأخبر شويغو ضباط الجيش الروسي أن أوكرانيا أنشأت ألوية احتياطية هناك تم تدريبها من قبل حلفاء كييف الغربيين، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".
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وأكدته تقارير وتقييمات لجهود أوكرانيا المستمرة منذ ثلاثة أشهر للإطاحة بقوات الكرملين تصريح شويغو.

بدوره، قال "معهد دراسة الحرب" مستشهدا بلقطات تم تحديد موقعها الجغرافي، الثلاثاء، إن وحدة المشاة الخفيفة الأوكرانية تقدمت لأبعد من بعض الخنادق المضادة للدبابات وحقول الألغام الكثيفة التي تمثل دفاعات روسيا متعددة الطبقات في زابوريجيا.

لكنه أضاف أنه غير قادر على تحديد ما إذا كانت الدفاعات قد اخترقت بالكامل، إذ لم تر أي مدفعية ثقيلة أوكرانية في المنطقة.

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