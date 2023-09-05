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عربي-دولي

الأرقام صادمة.. الأمم المتحدة تنشر تداعيات الصراع في السودان

Lebanon 24
05-09-2023 | 16:10
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كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن أبرز التطورات التي يشهدها السودان على الصعيد الإنساني، إثر الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

 
وفنّد المكتب التطورات الإنسانية في السودان لحد الآن، مشيرا الى انه:
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- نزح حوالى 4.8 مليون شخص داخل وخارج السودان بسبب الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الذي بدأ في منتصف نيسان 2023.

- عبر نحو مليون شخص الحدود إلى البلدان المجاورة.

- أُجبر ما لا يقل عن مليوني طفل على ترك منازلهم منذ اندلاع الصراع في السودان قبل أكثر من أربعة أشهر.

- أبلغت منظمة الصحة العالمية عن 3046 حالة يشتبه في إصابتها بالحصبة و84 حالة وفاة مرتبطة بها في ولايات النيل الأبيض والنيل الأزرق والقضارف وكسلا والجزيرة وغرب كردفان ونهر النيل وشمال دارفور والبحر الأحمر.

- لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للسودان لعام 2023 إلا بنسبة 26.4 في المائة، حيث تم استلام 676.9 مليون دولار حتى 31 آب.
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