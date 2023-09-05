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بايدن يعين وزير الخزانة الأسبق سفيراً لدى اسرائيل

Lebanon 24
05-09-2023 | 16:50
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عيّن الرئيس الأميركي جو بايدن وزير الخزانة في ادارة الرئيس الاسبق باراك اوباما، جاك لو، سفيرا للولايات المتحدة لدى إسرائيل، وفق ما أعلن البيت الأبيض الثلاثاء.
     
وشغل لو، وهو يهودي متدين يبلغ من العمر 68 عامًا وخريج جامعة هارفرد، منصب وزير الخزانة من عام 2013 إلى عام 2017، في ولاية الرئيس باراك أوباما.
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