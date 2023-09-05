خطاب دقلو حاسم

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جاء الخطاب الصوتي لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حاسما هذه المرة من خلال التعهد بملاحقة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان أينما ذهب، حاثاً قوات الجيش على التخلي عن البرهان واللحاق بخيار الشعب.يأتي هذا كرد من حميدتي على خرجات البرهان إلى مصر وجنوب السودان وتأكيدا منه على أن ميزان القوى لفائدته، وأن ما يقوم به خصمه ليس سوى استعراض لا تأثير له على الأرض.واتسم الخطاب الصوتي الجديد لحميدتي بالهدوء والوضوح ما يظهر أن الهدف منه هو إقامة الحجة على البرهان وتأكيد أن قائد الدعم السريع عمل ما في وسعه لمنع الحرب، وأنه التقى خصمه أكثر من مرة وعرض عليه تصورات واضحة، لكن البرهان هو من بدأ الحرب، وهو من بادر بالهجوم على وحدات الدعم السريع، وعليه أن يتحمل النتائج.وعرض دقلو في خطابه جانبا من المحادثات التي جرت بينه وبين البرهان قبل اندلاع النزاع، مؤكّداً أنّ قائد الجيش هو من بدأ الحرب وليس قوات الدعم السريع. وخاطبه بالقول: "يا برهان، اتّق الله يا أخي، ضربتمونا بالطيران الأجنبي"، من دون أن يحدّد أيّ دولة يقصد.واتّهم قائد الدعم السريع خصمه بالسعي لإعادة النظام السابق إلى السلطة وبارتكاب جرائم حرب وإلصاق التهمة بقوات الدعم السريع.