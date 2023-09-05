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عربي-دولي

زعيم حركة مسلّحة في السودان يعلن الانضمام إلى قوّات الدعم السرّي

Lebanon 24
05-09-2023 | 19:30
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أعلن رئيس "الحركة الشعبية - أصحاب القضية الحقيقيين" في السودان، عبد الباقي قرفة، يوم الثلاثاء انضمامه ومعه مجموعاته المسلحة إلى قوات الدعم السريع تحت قيادة محمد حمدان دقلو.
وبثّت قوات الدعم السريع عبر قناتها بموقع "يوتيوب" كلمة مصورة لقرفة، أعلن فيها انضمامه ومعه قواته المكونة من 25 ألف مقاتل إلى صفوف قوات الدعم السريع "لمواجهة القوات المسلحة التي تريد أن تسيطر على السلطة والثروة، وقادتها رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وعضوا المجلس ياسر العطا وإبراهيم الكباشي هم امتداد لنظام [الرئيس السوداني المعزول] عمر البشير".
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وأشاد قرفة بقوات الدعم السريع وقائدها لـ"دورهم الوطني من أجل إنفاذ دولة القانون والديمقراطية واستبعاد صورة الدولة السودانية لعام 1956"، حسب وصفه في الكلمة المصورة.
ودعا رئيس الحركة إلى "انضمام الشرفاء من القوات المسلحة إلى قوات الدعم السريع وأيضاً أبناء النوبة بالقوات المسلحة، أن ينضموا لقوات الدعم السريع حتى يقاتلوا معًا ضد دولة الكيزان (تسمية يطلقها المناهضون لجماعة الإخوان المسلمين في السودان عليها) والجهوية وفلول النظام السابق".
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