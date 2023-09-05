واشنطن تهدّد: كوريا الشمالية "ستدفع ثمن" هذا الفعل

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قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، الثلاثاء، إن مفاوضات الأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية تمضي على قدم وساق، وحذر الزعيم كيم جونغ أون من أن بلاده ستدفع ثمن تزويد روسيا بأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا.وقال جيك سوليفان للصحفيين في البيت الأبيض إن "توفير الأسلحة لروسيا لن يكون له مردود طيب على كوريا الشمالية وسيدفعون ثمن ذلك في المجتمع الدولي".وأفادت تصريحات لمسؤولين أميركيين في وقت سابق، أن كيم يعتزم التوجه إلى روسيا هذا الشهر للقاء الرئيس فلاديمير بوتين ومناقشة إمداد موسكو بالأسلحة.ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان بإمكانه تأكيد هذه المحادثات، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق من الثلاثاء: "لا يمكنني (الرد). ليس هناك ما يقال".