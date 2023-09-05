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عربي-دولي

تونس... إلقاء القبض على قياديين من حزب النهضة

Lebanon 24
05-09-2023 | 23:07
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ألقت السلطات التونسية القبض على اثنين من أبرز قادة حزب النهضة الإخواني، في أحدث سلسلة اعتقالات في تونس.

وقال الحزب الإخواني إن الشرطة ألقت القبض على رئيسه المؤقت منذر الونيسي، وتلاه بعد دقائق عبد الكريم الهاروني الذي وضع هذا الأسبوع قيد الإقامة الجبرية.
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يأتي اعتقال الونيسي بعد نشر تسجيلات صوتية على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع منسوبة إليه اتهم فيها بعض مسؤولين في حزبه بالسعي للسيطرة على الحزب وبتلقي تمويلات غير مشروعة.

وفتحت النيابة العامة الاثنين تحقيقا في التسجيلات.

ويرأس الهاروني مجلس شورى النهضة، الهيئة الأعلى في الحزب الإخواني.

وألقت الشرطة القبض هذا العام على رئيس الحزب راشد الغنوشي، فضلا عن عدد من مسؤولي الحزب الآخرين.

كما حظرت الحكومة الاجتماعات في جميع مكاتب الحزب وأغلقت الشرطة جميع مقراته.
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