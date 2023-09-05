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عربي-دولي

التحقيق بهجمات مبنى الكابيتول.. حكم "صارم" بحق العقل المدبر

Lebanon 24
05-09-2023 | 23:23
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أصدرت محكمة أميركية أمس الثلاثاء قرارا بسجن القائد السابق لمجموعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة، إنريكي تاريو لمدة 22 عاما، في أقسى حكم حتى الآن بحق مشارك في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني 2021.
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وقال القاضي تيموتي كيلي في واشنطن خلال جلسة النطق بالحكم: "ذاك اليوم كسر تقاليدنا الراسخة سابقا بالانتقال السلمي للسلطة".

وطلب الادعاء السجن 33 عاما بحق تاريو الذي لم يكن في واشنطن في 6 كانون الثاني 2021 ولكن تم اتهامه بتوجيه الاعتداء على مبنى الكابيتول بواسطة أعضاء "براود بويز".

واعتبر القاضي تيموتي كيلي أنّ تاريو البالغ 39 عاما "كان القائد الرئيسي للمؤامرة" الهادفة إلى منع المصادقة على انتخاب الديموقراطي جو بايدن رئيسا بعد فوزه على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في انتخابات 2020.(سكاي نيوز)





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