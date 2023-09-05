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عربي-دولي

"حرب الدرون" تتواصل.. موسكو تعترض وتدمر مسيّرتين فوق منطقة متاخمة لأوكرانيا

Lebanon 24
05-09-2023 | 23:26
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمتها للدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أطلقتها كييف قبل منتصف ليل الثلاثاء ـ الأربعاء فوق منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا، وفق وكالة رويترز.

إلا أنها لم تذكر في بيانها المنشور على تليغرام ما إذا كانت هناك خسائر بشرية أو مادية.
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أتى ذلك بعدما كانت أعلنت أيضاً بوقت سابق أمس الثلاثاء على تليغرام أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلغورود الجنوبية.

قصف قرية في إقليم غرايفورون

من جانبه أفاد حاكم بيلغورود بأن مدنياً قتل أمس الثلاثاء في قصف نسب إلى القوات الأوكرانية واستهدف قرية روسية حدودية مع أوكرانيا.

وكتب فياتشيسلاف غلادكوف على تليغرام: "إثر قصف جديد لقرية كوزينكا في إقليم غرايفورون، قتل مدني"، موضحاً أن الأخير قضى قبل وصول المسعفين.

كما أضاف أن امرأة أصيبت بشظايا، حسب فرانس برس.

هجمات مكثفة
يشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة، كانت العديد من المناطق الروسية وحتى العاصمة موسكو شهدت هجمات مكثفة بالمسيرات.

إذ تسعى كييف منذ أوائل هذا العام إلى نقل الحرب إلى الداخل الروسي، وقد كثفت استهدافها للقواعد العسكرية الروسية خلف الخطوط الأمامية في شرق وجنوب أوكرانيا، كما أطلقت في الوقت عينه طائراتها المسيرة نحو قلب موسكو.(العربية)

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