الصين: لتعزيز توسيع نطاق التعاون مع إندونيسيا

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن رئيس وزراء البلاد لي تشيانغ، قال في كلمة ألقاها خلال عشاء عمل على هامش قمة "آسيان" إن الصين ستعزز التعاون الموسع مع إندونيسيا.



وتأسست "آسيان" التي تعد سابع قوة اقتصادية في العالم، عام 1967، وتضم كلاً من إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلندا والفلبين وبروناي وفيتنام ولاوس وبورما وكمبوديا.

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