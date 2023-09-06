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تدمير أكثر من 200 طائرة مسيّرة أوكرانية في الدونباس..وأوكرانيا تصد هجوما فوق كييف

Lebanon 24
06-09-2023 | 00:14
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قامت قوات الدفاع الجوي الروسي في المنطقة العسكرية المركزية اليوم الأربعاء بتدمير أكثر من 200 طائرة مسيّرة تابعة للقوات الأوكرانية خلال الأشهر القليلة الماضية في منطقة الجبهة في كراسني ليمان في إقليم الدونباس.
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وقال ممثل وزارة الدفاع الروسية "في إطار عملياتهم القتالية لتأمين تحرك وحدات المشاة الميكانيكية التابعة للمجموعة، قامت قوات الدفاع الجوي المجهزة بمنظومة ’تور-م1‘ في المنطقة العسكرية المركزية بتدمير أكثر من 200 طائرة مسيرة تابعة للعدو خلال الأشهر القليلة الماضية في اتجاه كراسني ليمان خلال العمليات القتالية في إطار العملية العسكرية الخاصة"، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" عنه.

أضافت وزارة الدفاع الروسية أن طاقم النظام الصاروخي يستخدم معدات الرادار التي تتيح اكتشاف وتدمير طائرات الاستطلاع الصغيرة والطائرات المسيرة ذات الغرض الاستطلاعي والهجومي في الجو.

وأوضحت الوزارة إن دقة العمليات القتالية تسمح بتدمير ما يصل إلى 8 أهداف جوية بواسطة مجموعة قتالية واحدة، ثم يتم سحب النظام من الخدمة وإرساله إلى منطقة التعبئة لإعادة تزويده بالذخيرة.

أوكرانيا تصد هجوما فوق كييف
وفي كييف، أعلت الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية شاركت في صد هجوم جوي فوق العاصمة.

وقالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية، عبر تلغرام، إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية شاركت في وقت مبكر من اليوم الأربعاء في صد هجوم جوي روسي على كييف.

وسمع شهود من رويترز عدة انفجارات بدا أنها نشر لأنظمة دفاع جوي.

وكانت هناك إنذارات في أوكرانيا بأكملها من الغارات الجوية حتى الساعة 05:50 صباحا بالتوقيت المحلي.

وفي جنوب أوكرانيا، تحدثت وسائل إعلام أوكرانية، عن وقوع عدة انفجارات في مدينة كيليا بمقاطعة أوديسا، حيث يوجد ميناء نهري ومصنع كبير لبناء وإصلاح السفن. (سكاي نيوز)





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