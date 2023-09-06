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عربي-دولي

19 متّهماً بـ"محاولة قلب نتائج الانتخابات الأميركية" يدفعون ببراءتهم

Lebanon 24
06-09-2023 | 00:28
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دفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وكبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز، وبقية المتهمين الآخرين في قضية محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا الجنوبية، بالبراءة من التهم الموجهة ضدهم، وفق ما أوردت شبكة "سي أن أن"، الثلاثاء.
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ودفع المتهمون الـ19 بالبراءة من دون المثول أمام المحكمة، إذ يسمح قانون جورجيا للمتهمين الجنائيين بالتنازل عن مثولهم شخصياً والتقدم رسمياً بالإقرار بالبراءة أو الذنب من خلال الأوراق المقدمة إلى المحكمة.

جاء ذلك فيما كان من المقرر عقد جلسات استماع، الأربعاء، في أتلانتا، حيث حددت المحكمة العليا 6 أيلول موعداً لاستدعاء ترامب وآخرين في قضية محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في جورجيا.

وكانت وثيقة قضائية، قد أفادت الخميس الماضي، بأن ترامب دفع بأنه غير مذنب في القضية.

يذكر أن هيئة محلفين كبرى في أتلانتا كانت أصدرت في 14 آب الفائت، لائحة اتهام بحق ترامب و18 آخرين، تتعلق بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في جورجيا. 

ويواجه الرئيس السابق 13 تهمة، تشمل التآمر للتزوير والكذب والابتزاز.
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