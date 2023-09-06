كشفتها كوبا.. شبكة ترسل مواطنيها للقتال في أوكرانيا لصالح روسيا





وقالت وزارة الخارجية الكوبية في بيان، إن "الكوبيين الذين يعيشون في روسيا وبعضهم في كوبا تم تهريبهم، ودمجهم في القوات العسكرية المشاركة في الحرب في أوكرانيا".

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الوزارة لم تقدّم سوى القليل من التفاصيل حول عمليات التهريب المزعومة، لكنها قالت إن السلطات تعمل على "تحييد وتفكيك" الشبكة. أعلنت كوبا عن اكتشافها لشبكة تعمل من روسيا تقوم بتجنيد الكوبيين للقتال من أجل حليفتها القديمة في أوكرانيا.وقالت وزارة الخارجية الكوبية في بيان، إن "الكوبيين الذين يعيشون في روسيا وبعضهم في كوبا تم تهريبهم، ودمجهم في القوات العسكرية المشاركة في الحرب في أوكرانيا".الوزارة لم تقدّم سوى القليل من التفاصيل حول عمليات التهريب المزعومة، لكنها قالت إن السلطات تعمل على "تحييد وتفكيك" الشبكة.

وشددت كوبا في بيانها على أنها "ليست جزءا من الحرب في أوكرانيا"، فيما لم يعلق الكرملين على هذه الاتهامات.



ولم ترد تقارير عن اعتقال أي أشخاص يُزعم تورطهم في عملية التهريب.



وفي وقت سابق ظهرت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي عن كوبيين قالوا إنهم كانوا يخدمون في القوات الروسية، لكن تم خداعهم للانضمام إلى الحرب ولاقوا معاملة سيئة عندما رفضوا القتال.



ويأتي الإعلان من قبل كوبا وسط جهود تبذلها روسيا لتعزيز قواتها في أوكرانيا، التي منيت بخسائر فادحة على أرض المعركة، وفي ظل الشكوك حول مستقبل مجموعة "فاغنر" العسكرية.

وكانت كوبا حليفا رئيسيا للاتحاد السوفييتي خلال الحرب الباردة، وظلت العلاقات بين هافانا وموسكو دافئة منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا.

(cnn عربية)