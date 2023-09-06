قتلى ومفقودون جراء فيضانات اسطنبول (فيديو)

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق شمالي إسطنبول الليلة الماضية إلى 3 قتلى، فيما تستمر عملية البحث عن 4 مفقودين.



كما أفادت تقارير إعلامية بأن العاصفة الليلية تسببت بغمر محطة مترو جزئياً بالمياه وأجبرت السلطات على إجلاء عشرات الأشخاص من مكتبة عامة، حسب فرانس برس.

وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن 4 أشخاص فقدوا بعد اجتياح الفيضانات لموقع التخييم الواقع في منطقة قرقلر إيلي القريبة من الحدود مع بلغاريا.



وأضاف أن نحو 12 مصطافا كانوا في الموقع عند وصول الفيضانات.



وذكر الوزير على حسابه الرسمي بموقع إكس، تويتر سابقا، إن فرق البحث عثرت على جثتين، مشيرا إلى أن "جهود البحث والإنقاذ عن المفقودين الأربعة مستمرة دون انقطاع".

كذلك أظهرت لقطات بثها التلفزيون وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي المياه المتدفقة تجر سيارات وأكشاكا في أسواق المدينة.



يشار إلى أن الأمطار الغزيرة هطلت عقب صيف جاف شهد انخفاض منسوب خزانات المياه في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة إلى أدنى مستوياته منذ 9 سنوات.