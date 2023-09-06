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عربي-دولي

"حيلة" تستخدمها روسيا لحماية مقاتلاتها من الغارات الأوكرانية.. اليكم ما هي!

Lebanon 24
06-09-2023 | 01:11
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 بدأت القوات الروسية تغطية بعض مقاتلاتها بإطارات السيارات، وهو ما يقول الخبراء إنه قد يكون محاولة مؤقتة لحمايتها من ضربات الطائرات بدون طيار (المسيرات) الأوكرانية، ولتقليل إمكانية اكتشاف الطائرات بشكل واضح، خاصة في الليل.
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وأظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية التابعة لشركة "ماكسار تكنولوجيز" إطارات سيارات فوق قاذفتين استراتيجيتين من طراز Tu-95 في عمق روسيا.
 
إطارات السيارت فوق مقاتلة روسية


وقال فرانسيسكو سيرا مارتينز من شركة One Way Aerospace لتصنيع الطائرات بدون طيار التي استخدمت القوات الأوكرانية طائراتها بدون طيار، لشبكة CNN: "قد يقلل ذلك من رصد الأجسام الموجودة في المطارات، لكن سيظل من الممكن ملاحظتها عبر الأشعة تحت الحمراء".

بدوره، قال ستيفان واتكينز، مستشار الأبحاث مفتوحة المصدر الذي يتتبع الطائرات والسفن: "على الرغم من حماقة الأمر  إلى حد ما، إلا أنه يبدو أنهم يحاولون بذل قصارى جهدهم لحماية الطائرات"، وأضاف أن "نجاح تلك الطريقة يعتمد على نوع الرأس الحربي الموجود على الصاروخ أو الطائرة بدون طيار"، وتابع أنه "يمكن استخدام الإطارات لمنع شظايا من اختراق الطائرة".
من جهته، أكد مسؤول عسكري في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في حديث لشبكة CNN، أنه رصد ما فعلته روسيا، وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام: "نعتقد أن الهدف هو توفير  الحماية من الطائرات بدون طيار، ولا نعرف ما إذا كان هذا سيكون له أي تأثير". (cnn عربية)
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