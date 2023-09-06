طيار روسي ينشق عن بلاده ويدعو رفاقه للتوجه إلى أوكرانيا

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لم يجد الطيار الروسي النقيب مكسيم كوزمينوف حلا إلا الانشقاق بعد شعوره بالأسف للعملية العسكرية التي تخوضها بلاده.فبعدما تلقى المساعدة من جهاز المخابرات العسكرية الأوكراني، وصل بطائرته الهليكوبتر الشهر الماضي إلى الأراضي الأوكرانية.وتحدّث للصحافيين موضحاً أنه حلق بطائرته الهليكوبتر من طراز Mi-8 على ارتفاع منخفض فوق الحقول مع إيقاف تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال لتجنب اكتشافه، مما توج عملية تم التخطيط لها على مدار أشهر مع وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية بالنجاح.كما قال الكابتن ماكسيم كوزمينوف في أول ظهور علني له خلال مؤتمر صحافي من أوكرانيا، إنه تواصل مع الوكالة المعروفة اختصارا بـ HUR، أواخر العام الماضي، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".وقال كوزمينوف، البالغ من العمر 28 عاماً وينحدر من أقصى شرق روسيا، إنه عمل كطيار نقل للجيش الروسي، حيث كان ينقل القوات والمعدات عبر روسيا، وبمجرد بدء الحرب، انتقل أيضاً إلى الأراضي المحتلة في جنوب أوكرانيا.ثم تابع أنه وافق على خطة مع HUR للانشقاق عن طريق تحليق مروحية Mi-8 تحت قيادته عبر ممر آمن إلى أوكرانيا، ومعه جنديان روسيان كانا على متن الطائرة عندما انطلق من كورسك في جنوب روسيا، ولم يعلم أي منهما بخططه.وعندما اقترب من وجهته بالقرب من فوفشانسك في شمال شرق أوكرانيا، قال إن الرجال بدأوا في الذعر، ثم قفزوا من المروحية عندما هبطت واتجهوا شمالاً نحو الحدود.بدوره، أفاد مدير HUR اللواء كيريلو بودانوف لوسائل الإعلام الأوكرانية، أن الرجلين قُتلا عندما حاولا الفرار.ولم تعلق موسكو على انشقاق كوزمينوف، بل قالت قناة Fighterbomber، وهي قناة طيران عسكرية روسية على Telegram مرتبطة بالقوات الجوية الروسية، بعد إصدار فيلم HUR أنه لا ينبغي الوثوق بالقصة.أمام النفي الروسي للعملية، سعت HUR إلى إصدار فيديو الأحد الماضي، يوضح تفاصيل الرحلة، وتعاون الوكالة مع كوزمينوف، الذي قال إنه كان يبحث عن فرصة للهروب.وقال كوزمينوف، وهو طيار في فوج المروحيات المنفصل 319 التابع لطيران الجيش الروسي والمتمركز في منطقة بريمورسك في أقصى شرق روسيا، إنه كان يعيش حياة مريحة في شقتين وراتب جيد عندما بدأت الحرب.كما كشف أنه وفي نهاية عام 2022، كتب إلى ممثلي HUR في محادثة مشفرة على Telegram، وبدأ يناقش معهم خطة لسرقة مروحية عسكرية روسية والهبوط بها في أوكرانيا، مما جعله مؤهلاً للحصول على تعويض قدره 500 ألف دولار، وفقا لقوانين الحرب الأوكرانية.وبحلول الصيف، كانوا قد اتفقوا على مسار رحلة في 9 آب وبعد ظهر ذلك اليوم غادر قاعدة جوية في كورسك وتوجه نحو منطقة خاركيف في أوكرانيا مع اثنين من أفراد الخدمة الآخرين على متن الطائرة، لقد طار على ارتفاع أقل من 32 قدمًا فوق الأرض لتجنب اكتشافه، في وضع الصمت اللاسلكي، وقال إنه تم استهدافه بإطلاق نار من اتجاه غير معروف أثناء عبوره الحدود.وقال مسؤولو HUR إن القوات انتشرت حول المروحية وسيطرت عليها، وعثرت على وثائق تتعلق بالعمليات العسكرية الروسية وتعليمات لأجزاء الطائرة على متنها.أما كوزمينوف فأوضح أنه يدرس خياراته وخططه للبقاء في المستقبل المنظور في أوكرانيا، حيث قال إنه حصل على ضمانات بالسلامة ومبلغ 500 ألف دولار الذي وعد به، موضحاً أن والديه موجودان معه في أوكرانيا، دون تقديم مزيد من التفاصيل.وقالت HUR إن أيا من أفراد الخدمة الروسية الذين ينشقون سوف يتلقون معاملة مماثلة، بما في ذلك التعويض المالي عن المعدات الروسية التي ينقلونها إلى الأوكرانيين.وفي الفيديو الذي نشرته منظمة HUR يوم الأحد، حث كوزمينوف الآخرين على أن يحذوا حذوه.