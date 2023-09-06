هذه هي المهمة الرئيسية حالياً... الجيش الأوكراني: الأوضاع صعبة على الجبهة الشرقية

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أعلن الجيش الأوكراني أن "الأوضاع صعبة" على طول الجبهة الشرقية، مضيفا أن المهمة الرئيسية حاليا "تتمثل بضمان الدفاعات ومنع سقوط مواقعنا في قطاعي كوبيانسك وليمان".وقال قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، اليوم الأربعاء، إن خط المواجهة لا يزال صعبا والمهمة الرئيسية للقوات الأوكرانية هي ضمان دفاع موثوق به والحيلولة دون خسارة المعاقل.ونقلت القوات البرية عن سيرسكي قوله على تطبيق الرسائل تلغرام: "العدو (القوات الروسية) لا يتخلى عن خططه للوصول إلى حدود منطقتي دونيتسك ولوغانسك".وأضاف "مهمتنا الرئيسية هي ضمان دفاع موثوق به، لمنع خسارة معاقلنا ومواقعنا في اتجاهي كوبيانسك وليمانسك، وكذلك المضي قدمًا بنجاح والوصول إلى الخطوط المحددة في اتجاه باخموت".