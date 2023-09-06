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توجيه تهمة الشروع في القتل لشاب حاول اغتيال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا

Lebanon 24
06-09-2023 | 01:45
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وجه الادعاء العام في اليابان اليوم الأربعاء مجموعة من التهم بينها الشروع في القتل، للشاب الذي حاول اغتيال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في نيسان الماضي.

وكان كيشيدا يخوض حملته الانتخابية في واكاياما غرب اليابان، عندما ألقى شاب يدعى ريوجي كيمورا قنبلة يدوية الصنع عليه، ولم يصب كيشيدا بأذى، لكن شخصين كانا في المكان أصيبا بجروح طفيفة.
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وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، أنه بعد التقييم النفسي للمشتبه به لمدة 3 أشهر، توصل الادعاء إلى أن ريوجي كيمورا يتمتع بكامل قواه العقلية وأهل للمحاكمة، وأن القنبلة المستخدمة في الهجوم كانت قاتلة.

وذكرت الوكالة نقلا عن التحقيق، أن ريوجي كيمورا من سكان مدينة كوانيشي الغربية، وأقدم على الجريمة بعد فشله في الترشح للانتخابات.

وجاء الهجوم بعد نحو عام من مقتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي بالرصاص أثناء حملته الانتخابية. (روسيا اليوم)
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