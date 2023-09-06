Advertisement

عربي-دولي

ضربوهم وعذبوهم... "فظائع داعش" داخل مستشفى لأطفال في حلب تكشفها كاميرات المراقبة

Lebanon 24
06-09-2023 | 02:28
A-
A+
Doc-P-1104574-638295894353211432.jpg
Doc-P-1104574-638295894353211432.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أورد تقرير لشبكة "سي إن إن" الأميركية، أن مسلّحي تنظيم داعش الإرهابي تجوّلوا داخل مستشفى للأطفال في مدينة حلب السورية عام 2013 من دون أقنعة تخفي هوياتهم، ومارسوا التعذيب ضد المعتقلين لديهم خلال سيطرتهم على المدينة، دون أن يدركوا أن كاميرات المستشفى وثقت ذلك، والتي يمكن استغلال لقطاتها في ملاحقتهم ومحاسبتهم.
Advertisement

وقد حصلت لجنة العدالة والمساءلة الدولية على تلك التسجيلات، وهي لجنة تحقق في جرائم مرتكبة من الجماعات المتطرفة، من أجل الملاحقة الجنائية.

وفي تفاصيل الإعتداءات، نقل عناصر التنظيم السجناء معصوبي الأعين وضربوهم بالعصي وعذبوهم، بحسب التقرير الذي أشار إلى أن هذه التسجيلات تعود لممارسات على مدار أشهر خلال عام 2013.

وقال مدير التحقيقات والعمليات في لجنة العدالة والمساءلة الدولية، كريس إنغلز: "هذه المقاطع المصورة أدلة شديدة الأهمية في أية محاكمة. نحن قادرون على التحقق من قصص الناجين من الضحايا".

واستخدم التنظيم المستشفى كسجن، لم يخرج منه كثيرون على قيد الحياة. وحينما استعاد عناصر من المعارضة السورية السيطرة على المبنى من تنظيم داعش في كانون الأول 2014، وجدوا جثثًا ملقاة على الأرض لأشخاص تم إعدامهم وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:02 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:21 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:21 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:02 | 2023-09-06
03:57 | 2023-09-06
03:50 | 2023-09-06
03:37 | 2023-09-06
03:35 | 2023-09-06
03:30 | 2023-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24