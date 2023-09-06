مناورات عسكرية مشتركة بين أرمينيا والولايات المتحدة في هذا التاريخ

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية أن أرمينيا والولايات المتحدة ستجريان مناورات عسكرية مشتركة ابتداءً من الأسبوع المقبل.



وقالت الوزارة في بيان "في إطار الاستعداد للمشاركة في مهام حفظ السلام الدولية، ستجري التدريبات المشتركة بين أرمينيا والولايات المتحدة (إيغل بارتنر 2023) في الفترة من 11 إلى 20 أيلول في أرمينيا".

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