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الجيش الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين وينفذ عمليات هدم قرب القدس

Lebanon 24
06-09-2023 | 02:56
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أعلنت مصادر فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 8 فلسطينيين على الأقل خلال سلسلة عمليات شهدتها عدة مناطق في الضفة الغربية، بينما شرع، منذ فجر الأربعاء، في هدم عدد من المباني في بلدة عناتا القريبة من القدس.
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وبحسب المصادر، فإن عمليات الاعتقال تركزت في مخيم العروب بمحافظة الخليل، وقال شهود عيان، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت المخيم واقتحمت عدداً من المنازل.

وتحدث الشهود عن اعتقال 6 فلسطينيين من المخيم بعد عمليات تفتيش كبيرة، كذلك اعتقل الجيش فلسطينياً من بلدة بيت ريما قرب رام الله وفلسطينياً آخر من مخيم نور شمس قرب طولكرم.

وأوضح شهود العيان، أن عدة جرافات إسرائيلية شاركت في عملية الهدم التي طالت منشآت صناعية ومباني بعضها سكنية في بلدة عناتا القريبة من القدس.

وتبرر إسرائيل عادة عمليات الهدم للمنشآت في القدس ومحيطها، بأنها أقيمت بدون ترخيص من السلطات الإسرائيلية المختصة.
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