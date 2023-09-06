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انهيار عقار سكني يودي بحياة شخصين على الأقل في القاهرة

Lebanon 24
06-09-2023 | 03:50
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لقي شخصان على الأقل مصرعهما، وأصيب 4 آخرون إثر انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة في العاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب ما أفاد شهود عيان لـ"الشرق"، فإن العقار سكني مكون من 4 طوابق.

ودفعت قوات الحماية المدنية بمعدات لرفع الأنقاض، والبحث عن ناجين أو ضحايا أسفل العقار المنهار.
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